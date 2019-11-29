Аналитики «Финама» рекомендуют инвесторам покупать акции ФСК ЕЭС, ожидая роста их котировок до 0,23 рубля. В настоящее время на Московской бирже бумаги оператора единой национальной электрической сети, обеспечивающего 50% энергопотребления России, торгуются по 0,19 рубля.

Как отмечается в исследовании инвесткомпании, котировки акций ФСК ЕЭС будет поддерживать их высокая дивидендная доходность вкупе с фундаментальной недооцененностью компании.

ФСК ЕЭС отчиталась о росте прибыли акционеров на 7,5% в III квартале 2019 года. Драйверами роста выступили индексация тарифа на передачу электроэнергии на 5,5%, снижение операционных затрат, меньшее резервирование, а также единовременный доход в 10,4 млрд рублей.

«В среднем по форвардным мультипликаторам бумаги ФСК ЕЭС оцениваются с дисконтом в 15% по отношению к российскому электросетевому комплексу. К собственным историческим мультипликаторам P/E и EV/EBITDA также наблюдается дисконт, в среднем 12%», — отмечает аналитик «Финама» Наталья Малых.

Годовая дивидендная доходность акций ФСК ЕЭС находится на уровне 9,7% и превышает среднеотраслевой уровень (7,3%). Суммарная доходность инвестиций в акции компании с учетом дивидендных выплат, по прогнозам аналитика, может составить 28%.