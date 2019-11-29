Рубль завершил основную валютную сессию пятницы ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск вырос на 20 копеек к предыдущему закрытию и составил 64,27 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 20 тыс. сделок на сумму порядка 1,7 млрд долларов, диапазон котировок составил 64—64,33 рубля за доллар.

Курс евро на 19:00 мск составил 70,86 рубля и вырос на 33 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 6,4 тыс. сделок примерно на 362,6 млн евро по курсам от 70,47 до 70,87 рубля за евро.

«На валютной секции Московской биржи рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся на 0,3%, торгуясь чуть выше 64,2 рубля, евро прибавил 0,2%, до 70,7 рубля. В результате сегодняшней сессии доллар может закрепиться выше сопротивления, расположенного на уровне 64 рубля и пробитого днем ранее. В результате данная отметка перейдет в разряд поддержек, а американской валюте будет открыта дорога в район 65 рублей. Отметим, что с фундаментальной точки зрения, учитывая ситуацию на рынке энергоносителей и макропоказатели, рубль выглядит немного переоцененным, а более обоснованным выступает диапазон 65—66 рублей за единицу американской валюты», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.