Рубль начал торговую сессию понедельника отрицательным движением по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск доллар дорожал на 5 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов, евро — также на 5 копеек. На 10:11 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,4 рубля (плюс 8 копеек). Курс евро на 10:11 мск равнялся 70,94 рубля (плюс 7 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, в понедельник утром возможно снижение по рублевым парам примерно на 0,2%.

«Рубль торгуется в плюсе. Уже сейчас можно сказать, что торги на Мосбирже откроются снижением по рублевым парам примерно на 0,2%. Пара доллар/рубль по-прежнему находится в боковом тренде с конца октября. Ценовой диапазон составляет примерно 2%. Его верхняя граница проходит через 64,50. Если сделать поправку на внутридневной локальный «бычий» тренд, то через 64,85 рубля», — пояснял Антонов.