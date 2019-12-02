Аналитики инвесткомпании «АТОН» считают акции «Татнефти» интересными для вложений ради получения высоких дивидендов.

«Татнефть» остается одной из самых привлекательных дивидендных историй в российской нефтегазовой отрасли с 12-месячной дивидендной доходностью свыше 11%», — написали они в комментарии. Решение о выплате промежуточных дивидендов за девять месяцев 2019 года компания примет на собрании акционеров 19 декабря.

Поддержку высокой дивидендной доходности компании оказывает рост финансовых показателей. По итогам III квартала прибыль акционеров «Татнефти» по МСФО выросла на 7,9% до 58,43 млрд рублей. Выручка в июле — сентябре увеличилась на 8,7% до 241,75 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос на 8,7% до 83,69 млрд рублей. Компания прогнозирует, что добыча нефти в 2020 году будет на уровне 29,5 млн тонн, если ограничения ОПЕК+ сохранятся.