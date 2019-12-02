Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,44% и составил 2 922,42 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,33% до отметки 1 433,72.

Бумаги Сбербанка подешевели на 0,12%, «Газпрома» — на 0,94%, «АЛРОСы» — на 0,37%. Акции Мосбиржи подорожали на 0,1%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,72%.

Российский фондовый рынок в начале недели снизился, однако сохранил позиции выше важной отметки, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Продажам в наших акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent торгуется ниже 62 долларов. Также «медведей» поддержала динамика западных площадок», — поясняет эксперт.

Он замечает, что в первой половине дня на рынке преобладали позитивные настроения, а индекс Мосбиржи в моменте вплотную подходил к 2 960 пунктам. Однако к вечеру, на ухудшении настроений на внешних площадках, продажи в российских акциях возобладали, что привело к полной компенсации роста и уходу рынка на отрицательную территорию. При этом рынок удерживает позиции выше ближайшей поддержки, расположенной на уровне 2 920 пунктов, указывает аналитик. По его словам, до пробоя этой отметки говорить об углублении коррекции преждевременно, а у рынка остаются шансы на возобновление роста