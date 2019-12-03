«Фридом Финанс» обсуждает выкуп большей части допэмиссии Санкт-Петербургской биржи, которая специализируется на торговле акциями иностранных компаний в России, сообщает РБК. Биржа предварительно договорилась о выкупе 65% своей допэмиссии с крупным небанковским брокером из числа топ-10 брокеров по активам, рассказали изданию источники. Этот брокер — «Фридом Финанс», уточнил один из них.

Представитель «Фридом Финанса» не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что компания примет участие в сделке. «Нам нравится, какие результаты демонстрирует Санкт-Петербургская биржа. Мы сейчас рассматриваем это предложение», — сказали в пресс-службе компании.

Санкт-Петербургская биржа ведет переговоры с потенциальными инвесторами — участниками торгов и достигла предварительных договоренностей об объемах их участия в капитале биржи, сообщил президент Ассоциации «НП РТС» Роман Горюнов.

Петербургская биржа в ноябре объявила о намерении привлечь в уставный капитал не менее 1 млрд рублей за счет размещения допвыпуска акций. На прошлой неделе совет директоров торговой площадки назвал цену одной акции допэмиссии — 1 777 рублей, разместить планируется не менее 563 тыс. штук. При такой цене размещения капитализация биржи до привлечения капитала составляет 3,7 млрд рублей, в ходе же размещения биржа планирует привлечь еще не менее 20% этой суммы — как минимум 1 млрд рублей, уточнил Горюнов. Стоимость Санкт-Петербургской биржи оценена в 4,4 млрд рублей, и доразмещение, если весь выпуск будет выкуплен, позволит ей привлечь около 740 млн рублей. Таким образом, покупатель 65% допэмиссии станет владельцем как минимум 13% акций Санкт-Петербургской биржи, влив в ее капитал около 481 млн рублей.

За счет привлеченных денег биржа докапитализирует свою дочернюю компанию — клиринговый центр МФБ — не менее чем на 400 млн рублей, сказал Роман Горюнов, а остальные деньги направит на развитие текущих проектов и запуск новых, в частности на создание рынка деривативов.