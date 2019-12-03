Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,17% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 916,1 пункта. Индекс РТС опустился на 0,07%, до отметки 1 431,77.

«В понедельник мировые фондовые рынки падали вслед за рынком США, и российский фондовый рынок не оказался исключением. К закрытию торгов индекс Мосбиржи упал на 0,48%, до 2 921,18 пункта, а индекс РТС упал немного меньше, на 0,39%, до 1 432,81 пункта… На сегодня ожидаем по индексу РТС диапазон 1 420—1 450 пунктов, а по индексу Мосбиржи — более высокие уровни в 2 910—2 940 пунктов», — прокомментировала заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.