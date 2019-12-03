Банк России установил официальные курсы валют на 4 декабря.

Курс доллара понизился на 26,96 копейки, составив 64,1401 рубля (64,4097 рубля на 3 декабря). Курс евро вырос на 8,78 копейки до 71,0608 рубля (с 70,973 рубля на 3 декабря).

На Московской бирже на 12:28 мск курс доллара расчетами «завтра» потерял 8 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 13 копеек, валюты стоят 64,1 и 71,01 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника: 64,06—64,19 рубля за доллар и 70,98—71,11 рубля за евро.