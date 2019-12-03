Минфин России 4 декабря 2019 года проведет два аукциона по размещению облигаций федерального займа. Соответствующее сообщение опубликовано пресс-службой ведомства.

Так, на одном аукционе будут предложены облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52002RMFS с датой погашения 2 февраля 2028 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

На другом аукционе будут предложены облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26228RMFS с датой погашения 10 апреля 2030 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.