Рубль завершил основную валютную сессию вторника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 11 копеек к предыдущему закрытию и составил 64,2825 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 18,8 тыс. сделок на 1,5 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,0625—64,285 рубля за доллар.



Курс евро на тот же момент времени составил 71,245 рубля, увеличившись на 10 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 6,2 тыс. сделок на 384,3 млн евро по курсам от 70,98 до 71,245 рубля за евро.

Основные мировые валюты консолидировались по отношению к рублю, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. По его словам, российской валюте удалось удержать позицию, несмотря на снижение аппетита инвесторов к риску, а также на негативную динамику на рынке энергоносителей.