Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,22% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 889,77 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,36% до 1 419,11.

«Снижающиеся азиатские индексы задают неблагоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги могут начаться умеренным снижением. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 855—2 910 пунктов, по индексу РТС — 1 400—1 430 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.

