Профучастники рынка ценных бумаг в III квартале текущего года продолжили активно наращивать число клиентов в сегменте доверительного управления, свидетельствуют данные опубликованного Центробанком очередного квартального «Обзора ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг». Прежде всего это происходило за счет стандартных стратегий управления, которые позиционируются профучастниками как более доходная альтернатива банковским депозитам, поясняют в пресс-службе ЦБ.
Как уточняется, объем портфелей в рамках стандартных стратегий управления вырос на 10% до 196 млрд рублей, а средний размер портфеля уменьшился с 1,2 млн до 1 млн рублей.
Банк России впервые проанализировал результаты инвестирования по 30 наиболее популярным стандартным стратегиям. Анализ показал следующее распределение по объектам вложений: российские облигации — 37%, еврооблигации — 29%, структурные продукты — 22%, российские акции — 7%, иностранные акции — 5%.
Фактическая доходность большинства стратегий за последний год была выше доходности депозитов, однако уступала своим бенчмаркам, констатируют в ЦБ. В большинстве случаев подобное отставание в доходности объясняется существенным объемом явных и неявных комиссий, однако в ряде стратегий это отставание частично компенсируется налоговым вычетом по индивидуальному инвестиционному счету.
Средний размер ИИС у кредитных организаций в отчетном квартале уменьшился до 64 тыс. рублей с 71 тыс. кварталом ранее и 110 тыс. рублей годом ранее. Средний размер счета профучастников — некредитных финансовых организаций, напротив, вырос до 185 тыс. рублей со 180 тыс. кварталом ранее и 163 тыс. годом ранее.