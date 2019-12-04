Профучастники рынка ценных бумаг в III квартале текущего года продолжили активно наращивать число клиентов в сегменте доверительного управления, свидетельствуют данные опубликованного Центробанком очередного квартального «Обзора ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг» . Прежде всего это происходило за счет стандартных стратегий управления, которые позиционируются профучастниками как более доходная альтернатива банковским депозитам, поясняют в пресс-службе ЦБ.

Как уточняется, объем портфелей в рамках стандартных стратегий управления вырос на 10% до 196 млрд рублей, а средний размер портфеля уменьшился с 1,2 млн до 1 млн рублей.

Банк России впервые проанализировал результаты инвестирования по 30 наиболее популярным стандартным стратегиям. Анализ показал следующее распределение по объектам вложений: российские облигации — 37%, еврооблигации — 29%, структурные продукты — 22%, российские акции — 7%, иностранные акции — 5%.

Фактическая доходность большинства стратегий за последний год была выше доходности депозитов, однако уступала своим бенчмаркам, констатируют в ЦБ. В большинстве случаев подобное отставание в доходности объясняется существенным объемом явных и неявных комиссий, однако в ряде стратегий это отставание частично компенсируется налоговым вычетом по индивидуальному инвестиционному счету.



Средний размер ИИС у кредитных организаций в отчетном квартале уменьшился до 64 тыс. рублей с 71 тыс. кварталом ранее и 110 тыс. рублей годом ранее. Средний размер счета профучастников — некредитных финансовых организаций, напротив, вырос до 185 тыс. рублей со 180 тыс. кварталом ранее и 163 тыс. годом ранее.