Всемирный банк понизил прогноз цены на нефть в 2020 году с 65 долларов за баррель до 58 долларов, говорится в докладе банка об экономике России.

«Прогнозируется некоторое снижение цен на сырую нефть (средневзвешенная по маркам Brent, WTI и Dubai) с 60 долларов за баррель в 2019 году до 58 долларов в 2020 году — существенная корректировка вниз по сравнению с апрельским прогнозом (65 долларов за баррель)», — отмечается в докладе.

Также указывается, что за период с января по сентябрь 2019 года цены на нефть упали на 14% в годовом выражении на фоне замедления темпов роста мировой экономики.

«Ожидаемые объемы спроса на 2019 и 2020 годы пересмотрены вниз с учетом сниженного прогноза глобального роста. Что касается предложения, несмотря на скромный рост добычи в США в 2019 году на сегодняшний день к 2020 году ожидается его существенный рост благодаря вводу в эксплуатацию новых нефтепроводов», — говорится в докладе.

Прогноз предполагает, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти будет действовать и в 2020 году.