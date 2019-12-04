Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи повысился на 0,6% и составил 2 900,66 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,13% до отметки 1 430,03.

Бумаги Сбербанка подорожали на 0,4%, «Газпрома» — на 0,52%, Мосбиржи — на 1,77%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,76%, «АЛРОСы» — на 1,11%.

В среду российский фондовый рынок смог отыграть часть потерь, понесенных днем ранее, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. По его словам, поддержку российским акциям оказал внешний фон.

Так, на рынке энергоносителей ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог продемонстрировать существенный рост и вновь подняться выше 62 долларов за баррель. Также покупкам в наших акциях способствовала динамика западных фондовых площадок, замечает эксперт.

«Благодаря внешнему фону покупки в наших акциях возобладали, что позволило индексу Мосбиржи отыграть часть потерь, понесенных днем ранее, и подняться выше 2 900 пунктов. Однако пока говорить о возобновлении полноценной позитивной динамики преждевременно», — комментирует аналитик.

Сейчас, поясняет он, можно увидеть коррекционное восстановление к предыдущим двум дням снижения — часть игроков предпочла зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям. «Говорить же о попытках возобновления роста можно будет только в случае подъема рынка выше уровня 2 920 пунктов, выступающего ближайшим сопротивлением. Пока же актуальность сохраняет сценарий дальнейшего снижения и ухода рынка в район 2 840—2 860 пунктов», — говорит Зварич.