Валютные торги в РФ открылись в четверг укреплением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара потерял 5 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, евро — 6. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,82 рубля (минус 13 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 70,73 рубля (минус 12 копеек).

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, в четверг с утра укрепление рубля может продолжиться. Прогноз по курсу доллара понижается до 63,5—64,5 рубля, по курсу евро — до 70—71,3 рубля.

«Рубль вчера продолжил рост на ослаблении доллара и удорожании нефти и вновь закрепился под отметкой 64 рубля за доллар. Поводов для дальнейшего роста российской валюты мы не видим. Внутренние негативные для рубля факторы, такие как выплата по внешним долгам 12 миллиардов долларов, традиционный рост денежной ликвидности к концу года и возможная фиксация прибыли по ОФЗ, будут превалировать», — прогнозировал аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.