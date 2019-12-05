Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга разнонаправленной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,05 % и составил 2 899,29 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,03% до отметки 1 430,39.

Бумаги Сбербанка подешевели на 0,14%, «Газпрома» — на 1,21%, Мосбиржи — на 1,07%, «АЛРОСы» — на 0,46%. Акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 0,63%.

Биржевые покупатели на российских площадках надолго не задержались, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«В четверг к вечеру ключевые бенчмарки слегка сползают вниз, и складывается ощущение, что инвесторы зашли в тупик. Вроде бы именно сейчас во внешнем фоне не происходит ничего проблемного, но и позитивных точек тоже не найти», — комментирует эксперт.

По ее прогнозу, индекс Мосбиржи при таких вводных консолидируется возле 2 895 пунктов и на исходе первой деловой недели декабря может пока оставаться в границах 2 890—2 910 пунктов. Индекс РТС стабилен около 1 429 пунктов и в пятницу рядом с ним и останется, уверена аналитик.