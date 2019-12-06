Российская валюта укрепляется к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился менее чем на 1 копейку к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени подешевел на 1 копейку. На 10:23 мск курс доллара составил 63,72 рубля (минус менее 1 копейки), а курс евро — 70,76 рубля (также минус менее 1 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб, в пятницу умеренное снижение нефтяных котировок может оказать определенное давление на рубль в начале торгов. По его словам, ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 63,1—64,4 рубля, для европейской валюты — 70,1—71,5 рубля.

«Пара доллар/рубль вновь снижается и вчера закрылась на отметке 63,7. Впереди у нее сильная поддержка в районе 63,6. Мы все-таки ждем разворота от этого уровня вверх. Фундаментальных поводов для укрепления рубля в декабре нет», — прогнозировал аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.