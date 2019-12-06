Страны ОПЕК+ на заседании 6 декабря согласовали новые квоты по сокращению добычи нефти, которые будут действовать в I квартале 2020 года. Теперь Россия должна сократить суточную добычу на 300 тыс. баррелей (нынешняя квота — 228 тыс. баррелей), а Саудовская Аравия — на 482 тыс. баррелей (322 тыс. баррелей). Об этом ТАСС сообщили два источника в делегациях.



Таким образом, квота России в соглашении выросла на 72 тыс. баррелей в сутки, Саудовской Аравии — на 160 тыс. баррелей. Теперь целевой уровень суточной добычи нефти у России составляет 11,121 млн баррелей (сейчас — 11,191 млн баррелей), а у Саудовской Аравии — 10,151 млн баррелей (10,311 млн баррелей).

В результате квота стран ОПЕК составит 350 тыс. баррелей в сутки, остальных участников сделки — 150 тыс. баррелей в сутки.