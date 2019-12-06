Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Бумаги Сбербанка подорожали на 1,48%, «Газпрома» — на 0,6%, Мосбиржи — на 1,73%, «АЛРОСы» — на 1,37%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,61%.

Рынок акций РФ завершает пятницу легким подъемом, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Если в начале первой недели декабря рублевый индикатор отчетливо был настроен на коррекцию, так как на понедельник и вторник пришелся весь «медвежий» удар, то в дальнейшем запал продавцов угас. Все как было в плену ожидания, так там и осталось. А пока рынок все-таки надеется на наилучший вариант развития событий, поэтому «медвежий» импульс продолжения и не получил, но это пока», — комментирует эксперт.