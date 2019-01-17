За год доля карт российской платежной системы «Мир» в оборотах по картам выросла с 15,7% до 25,4%, по числу операций доля «Мира» увеличилась с 17% до 30%. Об этом свидетельствуют данные «Мультикарты», которая обрабатывает операции в большинстве банкоматов и торговых точек банков группы ВТБ.

Для исследования сравнивались операции россиян в терминалах и банкоматах в период январских праздников в 2018 и 2019 годах.

«Мы действительно видим, что карты «Мир» в оборотах наших клиентов уже сейчас занимают существенную долю, в основном за счет того, что ими активно пользуются госслужащие», — сказал «Ведомостям» первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. Цифр он не привел, пресс-служба банка — тоже.

Российские банки, по данным на ноябрь 2018 года, выпустили 50 млн карт «Мир», рассказывал гендиректор Национальной системы платежных карт (оператор «Мира») Владимир Комлев. На конец III квартала 2018-го в России было 268 млн карт — таким образом, доля национальных карт в общей эмиссии составляет 18%.



Главной причиной увеличения доли карт «Мир» стали высокие темпы их эмиссии российскими банками и их прием во всех POS-терминалах, говорит гендиректор «Мультикарты» Кирилл Свириденко: «У карт «Мир» есть большой потенциал, и через несколько лет их доля может достичь 50%, а если будет внедрена удобная токенизация (используется, в частности, при оплате смартфонами), то и больше».



Представители Visa и Mastercard сказали лишь, что приветствуют конкуренцию.