Платежная система «Мир» готовит предложения по снижению комиссий за прием платежей по картам в социальной и транспортной сферах РФ, а также при крупных покупках, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НПСК) — оператора карты «Мир».

При этом там также отметили, что комиссии за прием платежей по картам в РФ в среднем составляют от 1,5% до 2%, по ряду розничных товаров и услуг — 1% и ниже.

«Мир» как национальная платежная система имеет тарифы ниже, чем у международных платежных систем, и в настоящее время готовит предложения по снижению интерчейнджа для банков в социальной сфере: аптеки, образование и тому подобное, в сфере транспортных услуг (поездки в общественном транспорте городского и пригородного сообщения), а также при крупных покупках (например, покупка недвижимости или автотранспорта), что, в свою очередь, должно отразиться на снижении цен для потребителя. А это уже ответственность торговых предприятий», — сообщили в пресс-службе.

«В настоящее время ставки за прием карт в торговых точках в размере 3% отсутствуют либо представляют собой исключение, обусловленное отнюдь не конкурентными условиями рынка или экономикой тарифов платежных систем. Сегодняшние эквайринговые комиссии за обслуживание ТСП значительно ниже и в основной массе составляет от 1,5% до 2%», — добавили в пресс-службе.