Архив
Новости о национальной платёжной карте «Мир»
- 18:37 НСПК прокомментировала приостановку обслуживания карт Еврофинанс Моснарбанка системами Visa и Mastercard Banki.ru 3094 24
- 19:39 ПС «Мир» не намерена повышать предельную сумму для покупок без ПИН-кода Banki.ru 2312 3
- 15:27 В ПС «Мир» узнали о поздравительных «стратегиях» россиян и желанных подарках на 23 Февраля и 8 Марта Banki.ru 1383
- 10:44 Платежная система «Мир» представила сервис бесконтактной оплаты MirPay Banki.ru 9420
- 18:15 Дальневосточный Банк запустил весеннюю акцию по картам «Мир Cash back» Banki.ru 2736
- 15:02 Промсвязьбанк, «Мир» и S7 Airlines предлагают карту для бизнеса с программой лояльности Banki.ru 1445 1
- 09:56 В Систему быстрых платежей хотят войти электронные кошельки Известия 1061
- 11:52 «Макдоналдс» в России теперь принимает бесконтактные карты «Мир» Banki.ru 2165 4
- 10:19 Жители Москвы смогут оплачивать электронные госуслуги без комиссии по карте «Мир» Banki.ru 3279 6
- 13:25 Система «Мир» предложит сделать дешевле прием карт в соцсфере и транспорте РИА Новости 2403 11
- 12:57 НСПК увидела риски в госрегулировании комиссий за прием платежей по картам Прайм 1546 1
- 12:10 Российские банки 1 февраля начнут переводить пенсии военных на карту «Мир» РИА Новости 2742 6
- 09:34 ЦБ добивается от банков снижения тарифов по картам «Мир» Ведомости 3724 56
- 17:47 К Системе быстрых платежей планируют присоединиться еще 40 банков Banki.ru 2829
- 11:17 Набиуллина: 14% платежей в РФ происходит с использованием карты «Мир» Banki.ru 1394 2
- 08:02 Исследование: доля «новогодней» оплаты с помощью карт «Мир» выросла за год почти в два раза Banki.ru 916
- 09:11 Доля карт «Мир» за год выросла до 25,4% Ведомости 3290 18
- 18:46 Связь-Банк присоединился к программе лояльности платежной системы «Мир» Banki.ru 2108
- 13:16 НСПК расширила возможности держателей карт UnionPay Banki.ru 2635
- 10:41 СМП Банк и Мособлбанк начинают выпуск предоплаченных подарочных карт «Мир» Banki.ru 1634 4
- 21:39 Глава НСПК рассказал о будущих этапах развития программы лояльности ПС «Мир» Banki.ru 1340
- 21:09 К программе лояльности ПС «Мир» присоединились 3,5 млн держателей карт Banki.ru 1131
- 20:16 Бесконтактными картами «Мир» можно оплатить проезд в 64 городах России Banki.ru 1158
- 19:52 Глава НСПК объяснил задержку в подключении карт «Мир» к Apple Pay и Google Pay Banki.ru 2035
- 17:55 Платежный сервис Mir Pay станет доступен пользователям в I квартале 2019 года Banki.ru 2888
- 15:50 До конца 2019 года общая эмиссия «Мира» может превысить 67 млн карт Banki.ru 1021 4
- 15:15 Киргизия и Таджикистан начнут прием карт «Мир» в 2019 году Banki.ru 1603 2
- 13:22 Комлев: еще 20 банков готовятся к тестированию системы быстрых платежей Banki.ru 1426
- 12:26 Глава НСПК: активный держатель карты «Мир» делает покупки почти на 8 тыс. рублей в месяц Banki.ru 1291 18
- 11:56 Комлев: каждая седьмая операция в POS-терминалах осуществляется по карте «Мир» Banki.ru 705
- 11:40 Комлев: 323 банка присоединились к платежной системе «Мир» Banki.ru 716
- 11:36 Количество операций по картам «Мир» за неполный 2018 год превысило 1 млрд Banki.ru 774
- 19:52 Росбанк предложил новые виды переводов с карты на карту Banki.ru 2220
- 14:58 НС Банк начал выпуск карт «Мир» Banki.ru 816
- 12:44 Райффайзенбанк теперь принимает бесконтактные карты «Мир» в своей POS-сети Banki.ru 936 1
- 11:35 Samsung Pay стал доступен для карт «Мир» Альфа-Банка, Почта Банка, МИнБанка, МКБ и Алмазэргиэнбанка Banki.ru 3151 2
- 17:54 Промсвязьбанк дополнил пакет Orange Premium Club премиальной картой «Мир» Banki.ru 532
- 10:56 К сервису НСПК по привязке кассовых чеков присоединились банк «Центр-инвест» и ОФД «Такском» Banki.ru 1398 3
- 17:07 ЦБ запросил банки Крыма о возможности приема карт Visa и Mastercard РИА Новости 1272
- 11:18 Примсоцбанк присоединился к программе лояльности ПС «Мир» Banki.ru 770
- 11:08 Карты «Мир» начинают обслуживать в Казахстане Banki.ru 2489 3
- 20:52 Примсоцбанк внедрил поддержку бесконтактных карт «Мир» в эквайринговой сети Banki.ru 977
- 15:14 НСПК узнала, что россияне покупали в «черную пятницу» Banki.ru 2370 1
- 11:19 РНКБ начнет выпускать два новых вида карт «Мир» в 2019 году Banki.ru 1295
- 10:22 НСПК совместно с банками-партнерами сосредоточится на продвижении небюджетных карт «Мир» Banki.ru 1034
- 09:15 Сбербанк, ВТБ и Почта Банк стали лидерами рейтинга эмитентов карт «Мир» Banki.ru 1279
- 13:37 ВТБ начал выпуск бесконтактных карт «Мир» для зарплатных клиентов Banki.ru 1340 1
- 21:33 Примсоцбанк предлагает бизнесу услугу интернет-эквайринга Banki.ru 1050 1
- 12:12 ББР Банк начал выпуск кредитных карт «Мир» Banki.ru 816
- 11:52 Сбербанк и Ingenico обеспечат прием карт «Мир» в международных онлайн-магазинах Banki.ru 1025
- 09:37 Число бесконтактных операций по карте «Мир» выросло в 175 раз Известия 753
- 16:15 НСПК подписала соглашение для приема в будущем карты «Мир» в Таджикистане Banki.ru 848
- 15:48 РСХБ запустил карту «Мир» с приложением «Тройка» Banki.ru 2361
- 13:03 Пополнение карт «Мир» стало доступно через UNIStream Banki.ru 1123