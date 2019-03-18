Банк России совместно с платежными системами Visa, Mastercard и Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») разработал предложения по снижению банковских тарифов, взимаемых с магазинов при расчете картами. Об этом говорится в протоколе по итогам совещания у первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой от 15 марта, сообщает РБК со ссылкой на документ.



В числе предложений — установление предельной суммы комиссии при покупке автомобиля, а также фиксированные тарифы для аптек и при оказании услуг в сфере здравоохранения и образования. Новые тарифы должны вступить в силу с 1 октября 2019 года, следует из документа.

Согласно документу, системы «Мир» и Visa планируют установить тариф за карточные оплаты для автомобилей и недвижимости на уровне 0,8% от суммы чека, но не больше 10 тыс. рублей с одной покупки. Это означает, что при цене машины или квартиры выше 1,25 млн рублей комиссия при безналичной оплате будет меньше 0,8%.



Mastercard, у которой тариф 0,8%, но не больше 10 тыс. рублей, уже действует для сферы недвижимости, согласна установить для автомобилей ту же предельную сумму, но по более дешевым машинам хочет взимать комиссию в 1,2%. Таким образом, при оплате картами этой платежной системы комиссия достигнет максимума уже при цене 833 тыс. рублей за автомашину.

Фиксированные комиссии планируются и для социально значимых покупок. Для аптек самые низкие тарифы предлагает Visa — на уровне 1,2%, система «Мир» и Mastercard — в размере 1,3%. При оплате образовательных услуг «Мир» снижает тарифы до 0,3%, Visa — до 1%, Mastercard — до 0,8%. При оплате услуг лицензированных учреждений в сфере здравоохранения тарифы Visa и Mastercard запланированы на уровне 1%, «Мир» предлагает пониженный тариф 0,3%.

Речь идет не о полном размере торговой уступки (сумме, которую торговля платит за услугу), а только о ее части — межбанковской комиссии (интерчейндж). К ней добавляется еще комиссия за услуги платежных систем (средняя по рынку — 0,3%) и заработок банка-эквайера (меняется от минус 0,3% до плюс 0,9%).

Предложения по снижению торговой уступки разрабатываются в связи с решениями, принятыми на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака 1 марта. Тогда представители торговли и банков не поддержали идею госрегулирования комиссий за эквайринг. Они договорились, что рынок самостоятельно подготовит меморандум с согласованными предложениями о корректировке комиссий за эквайринг и направит его в правительство до 20 марта.

Банки и торговые сети не поддержали идею госрегулирования комиссий при безналичной оплате Ранее президент России Владимир Путин назвал комиссию для бизнеса при безналичных расчетах «квазиналогом».

Окончательно документ будет готов в понедельник, 18 марта. В этот день на заседании совета Ассоциации банков «Россия» (входят Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-Банк, МКБ и др.) документ должен быть подписан банками и платежными системами, а также обсужден с ЦБ, ФАС, Минфином и Минпромторгом. Далее меморандум будет направлен на согласование в госучреждения и Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

На дорогой эквайринг уже два года жалуются ретейлеры. В настоящее время средний размер комиссионного вознаграждения варьируется от 2% до 2,4%. Причем в некоторых случаях уступка может составлять от 0,5% до 3,5%, говорится в материалах ФАС со ссылкой на исследование, которое в 2017 году проводила Московская школа управления «Сколково».