Платежные системы «Мир» и UzCard подписали договор о взаимодействии. Подписание состоялось в рамках Международного финансово-банковского форума государств — участников СНГ, который проходит в Ташкенте 27—30 марта.

Подписи под документом поставили генеральный директор НСПК (оператор платежной системы «Мир») Владимир Комлев и директор Национальной платежной системы UzCard Ахрор Махмудов.

Договор предусматривает организацию приема карт «Мир» в инфраструктуре банков — участников платежной системы UzCard до конца 2019 года. Планируется, что продолжением взаимодействия двух платежных систем станет обеспечение приема карт UzCard в инфраструктуре российских банков — участников платежной системы «Мир».

Кроме того, сотрудничество платежных систем двух стран даст UzCard возможность использовать технологии «Мира», в том числе выпускать свои карты с соответствующим платежным приложением.

Комлев заявил после подписания, что «2019 год станет годом расширения сотрудничества стран ЕАЭС и СНГ».