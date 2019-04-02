Держатели российских карт смогут снимать в Киргизии наличные в банкоматах и расплачиваться в POS-терминалах с логотипом ПС «Мир»

Национальные платежные системы Киргизии («Элкарт») и России («Мир») в рамках проекта по межсистемной интеграции обеспечивают возможность использования карт «Мир» на территории Киргизии. Об этом сообщили в НСПК, которая является оператором платежной системы «Мир».

Держатели российских карт смогут снимать наличные в банкоматах и расплачиваться в POS-терминалах, брендированных логотипом платежной системы «Мир».

В рамках проекта банки — участники платежной системы «Элкарт» (ЗАО «БТА Банк», ОАО «Росинбанк», ЗАО «Банк «Бай-Тушум») уже подключили свои банкоматы и завершают подключение POS-терминалов для приема карт «Мир». Другие участники национальной платежной системы Киргизии также будут поэтапно открывать сети своих устройств для приема российских карт.

Расчетными банками при выполнении межсистемных операций выступают банк ВТБ (Россия) и БТА Банк (Киргизия).

«Между нашими странами активно развивается экономическое сотрудничество, и проект по интеграции национальных платежных систем «Мир» и «Элкарт» станет еще одним важным этапом во взаимодействии России и Кыргызстана в финансовой сфере. Ежегодно граждане РФ совершают более 200 тысяч поездок в Кыргызстан. Уверены, что начало приема карт «Мир» на территории республики упростит их держателям проведение всех привычных операций в туристических и деловых поездках», — прокомментировал коммерческий директор НСПК Максим Лазырин.



«В дальнейшем появится возможность нашим согражданам получить карту «Элкарт», которая будет приниматься к обслуживанию в инфраструктуре платежной системы «Мир», а также переводить денежные средства с карты «Мир» на карту «Элкарт», — рассказал председатель правления ЗАО «МПЦ» (оператор платежной системы «Элкарт») Улан Жамалидинов.