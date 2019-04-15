Правительство переводит на карты национальной платежной системы «Мир» социальные выплаты безработным, детские пособия и выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации. Такие требования содержатся в постановлении правительства от 11 апреля, сообщает РБК со ссылкой на источник в аппарате правительства.



Документ вступает в силу с 1 мая 2019 года и представляет собой поправки к постановлению правительства от 1 декабря 2018 года, согласно которому к 1 июля 2020 года на карты «Мир» должны быть переведены все пенсии и иные социальные выплаты военным пенсионерам, а также пенсионерам силовых и правоохранительных структур.

Теперь этот перечень дополняется тремя новыми категориями: безработные граждане; граждане, подвергшиеся воздействию радиации во время аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, аварии на ПО «Маяк» в 1957 году, во время сбросов радиоактивных отходов в реку Теча в 1949 году и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; граждане, имеющие право на детские пособия.

Планируемые изменения затронут более 8 млн человек, но число владельцев карт «Мир» увеличится не так значительно, поскольку получатели пособий могут относиться к числу бюджетников или студентов, которые уже и так получают зарплаты и стипендии на эти карты. К настоящему времени российские банки выпустили более 56 млн карт «Мир», сообщили изданию в пресс-службе платежной системы.

По данным Минтруда, к началу апреля 2019 года в органах службы занятости было зарегистрировано 814 тыс. безработных. Количество получающих компенсации в связи с аварией на Чернобыльской АЭС на начало 2019 года Минфин оценивал в 75,9 тыс. граждан, еще около 1 тыс. человек получали выплаты за ядерные испытания на Семипалатинском полигоне, аварию на «Маяке» и сбросы в реку Теча.