Платежная система «Мир», выступающая официальным партнером сборной России по футболу, запускает новый проект, дающий возможность болельщикам — держателям карты «Мир» любого банка выиграть поездку на один из отборочных матчей чемпионата Европы 2020 года с участием сборной России.

Об акции для своих клиентов с картами «Мир» уже объявили, в частности, Промсвязьбанк, Новикомбанк, Уральский Банк Реконструкции и Развития, Дальневосточный Банк. В их релизах уточняется, что кампания будет проходить до 20 октября 2019 года включительно. Чтобы принять участие, клиентам необходимо совершать покупки по карте «Мир» на суммы не менее 300 рублей и регистрировать чеки на промостранице. Главный приз — поездка на один из отборочных матчей сборной России по футболу с посещением предматчевой тренировки. Ближайшие игры пройдут 8 июня в Саранске и 11 июня в Нижнем Новгороде. Болельщики также могут получить возможность посетить тренировку национальной сборной в Новогорске. В рамках кампании будет разыграно 120 билетов на двоих на матчи сборной России. Помимо этого, ПС «Мир» приготовила такие призы, как сертификаты «Спортмастер», промокоды «Яндекс.Такси», сувениры с автографами игроков сборной. Все участники акции гарантированно получат подарок за первый зарегистрированный чек.

К началу продажи билетов на матчи будут анонсированы дополнительные привилегии для держателей карт «Мир», обещают в АО «НСПК», которое выступает оператором платежной системы «Мир».

Платежная система также проводит онлайн-голосования, позволяющие любителям футбола выбрать лучшего игрока матча. Спортсмен, за которого отдано максимальное количество голосов, получает памятный кубок от ПС «Мир» по итогам каждого матча. У болельщиков есть возможность не только отметить игроков сборной России, которые хорошо проявляли себя на поле, но и лично вручить приз футболисту. Следить за анонсами голосований можно на страницах ПС «Мир» в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, Twitter.



Более подробно с условиями кампании можно ознакомиться на сайте super.mironline.ru/football.