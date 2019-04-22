Национальной системе платежных карт (НСПК) интересен выход «в страны, куда велик туристический поток из России или проживает много россиян, у которых сохранилось гражданство», сообщил в интервью Reuters глава НСПК Владимир Комлев.

По его словам, компания будет договариваться с крупными локальными игроками, «чтобы снятие наличных с карты «Мир» и оплата ею не превращались в квест».

«Мы хотим, чтобы в ближайшие три года картой «Мир» можно было смело пользоваться в странах, куда привыкли ездить россияне», — пояснил он.

По словам Комлева, НСПК также планирует взаимодействовать с крупнейшими онлайн-сервисами: системами бронирования и авиакомпаниями. «Однако здесь сильно смешались бизнес и геополитика, поэтому реализовать его тоже не так просто, как хотелось бы», — признает Комлев.