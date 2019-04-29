Для держателей карт платежной системы «Мир» с 29 апреля действуют специальные тарифы в велопрокате «Велобайк», сообщается в пресс-релизе организации.

Специальные тарифы со скидкой 20% будут действовать на протяжении всего велосезона, до 31 октября.

Для держателей карт «Мир» будут доступны тарифы «Мир. Сутки» и «Мир. Выходные».

Стоимость доступа «Мир. Сутки» на 24 часа составит 120 рублей, а доступа «Мир. Выходные», действительного в пятницу, субботу и воскресенье, — 280 рублей.

Чтобы взять велосипед в прокат по специальной цене, нужно зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении «Велобайка» и оплатить картой «Мир» один из специальных доступов. Стандартный бесплатный период проката сохраняется и составляет 30 минут.