Клиентам Газпромбанка стали доступны платежи через сервис бесконтактной оплаты Mir Pay. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Воспользоваться новым сервисом могут держатели карт «Мир», «Мир — Maestro» и «Мир — JCB». Сервис доступен владельцам любых смартфонов с операционной системой Android (начиная с версии 6.0) и поддержкой технологии NFC. Расплачиваться с помощью Mir Pay можно в любом терминале, в котором принимаются бесконтактные карты «Мир».

Для использования платежного сервиса необходимо скачать приложение Mir Pay на Google Play Market и зарегистрировать в нем любую карту «Мир» — как контактную, так и бесконтактную.