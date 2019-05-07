НИКО-Банк предлагает новую карту «ЧЕСТНО'К», выпускаемую в платежных системах Masterсard Standard и «Мир».

Стоимость обслуживания составляет 89 рублей в месяц. Плата не взимается в первые два месяца, а также при поддержании неснижаемого остатка в размере не менее 30 тыс. рублей в месяц или осуществления операций оплаты товаров и услуг на сумму более 5 тыс. рублей в месяц.

По карте возможен кешбэк: 5% — в трех категориях по выбору клиента, 1% — в прочих категориях. Максимальная сумма возврата — 3 тыс. рублей в месяц.

Начисление средств на остаток — 6% при сумме покупок свыше 5 тыс. рублей, более 30 тыс. рублей — 7%, свыше 300 тыс. рублей — не начисляется.



Снятие наличных в банкоматах и ПВН банка и банках-партнерах — бесплатно. В банкоматах других кредитных организаций комиссия составляет 1% от суммы, минимум 150 рублей, в ПВН — 1%, минимум 200 рублей.

«Наличие кешбэка, а также начисление процентов на остаток средств увеличивает привлекательность данной карты. Кроме того, возможно оформить моментальную неименную карту «Мир», — уточняет эксперт по картам Банки.ру Елена Хвостова.