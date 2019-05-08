Доля россиян, которые получают онлайн-займы на карты российской платежной системы «Мир», увеличивается с каждым месяцем. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса GreenMoney.



Так, за первые семь дней мая 2019 года 13,2% онлайн-займов были получены на карты «Мир». Для сравнения: в мае 2018 года доля национальной платежной системы составляла 4,2%, а еще годом ранее — 0,2%.

«Рост популярности платежной системы «Мир» ожидаем и объясним, — комментирует генеральный директор GreenMoney (МФО «ГринМани») Андрей Луцык. — С июля 2018 года все бюджетники страны получают заработную плату на карты «Мир». Кроме того, POS-терминалы во всех магазинах страны стали обслуживать эти карты».

В GreenMoney прогнозируют дальнейший рост доли «Мира» в качестве карт для получения онлайн-займов. Этому поспособствуют высокие темпы эмиссии этих карт российскими банками, развитие сервиса мобильной бесконтактной оплаты Mir Pay и общий рост доверия к национальной платежной системе, поясняют аналитики.