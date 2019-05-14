Банк «Русский Стандарт» запустил P2P-переводы с национальной платежной картой «Мир» на сайте, а также через онлайн-сервис RS-express.ru. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Открыта возможность переводить денежные средства с карты «Мир», выпущенной любым банком, на карты любых платежных систем любого банка и пополнять P2P-переводом карту «Мир». Кроме того, можно отправлять деньги между картами «Мир» любых банков-эмитентов и пополнять эти карты наличными через банкоматы «Русского Стандарта», — отмечается в сообщении.

Чтобы перевести деньги, необходимо указать номер банковской карты отправителя и получателя. Деньги на карты банка «Русский Стандарт» поступают в онлайн-режиме. Срок зачисления средств на карты сторонних финансовых организаций зависит от банка-эмитента. Все переводы подтверждаются вводом одноразового кода, что гарантирует клиентам безопасность проведения операций.

Размер комиссии за совершение услуги пользователи смогут увидеть до подтверждения отправки.

Также на сайте RS-express.ru теперь можно погасить кредит «Русского Стандарта» с карты «Мир» по номеру договора.