Банк «Санкт-Петербург» подключил единую карту петербуржца к сервисам бесконтактной оплаты Mir Pay и Samsung Pay. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Оплатить покупки с помощью Mir Pay можно в любом терминале, в котором принимаются бесконтактные карты «Мир». Samsung Pay позволяет оплачивать покупки смартфоном или носимым устройством Samsung везде, где принимаются к оплате банковские карты.

«Банк «Санкт-Петербург» — единственный из банков-операторов единой карты петербуржца, который уже сегодня готов предложить клиентам самый удобный и современный способ оплаты покупок — без самой карты, с помощью гаджетов, которые всегда с собой», — отметил заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Павел Филимоненок.