Москвичи сэкономили около 3 млн рублей при оплате услуг картами «Мир» на официальном портале мэра Москвы за три месяца с запуска акции по оплате транспортных и образовательных услуг без комиссии. Об этом сообщается в пресс-релизе НСПК.

«За три месяца с момента запуска акции возможностью оплаты транспортных и образовательных услуг без комиссии воспользовались десятки тысяч москвичей. По данным Департамента информационных технологий города Москвы, за это время карту «Мир» использовали более 83 тысяч раз — это около 11% от общего количества платежей в данных категориях», — говорится в сообщении.

Экономия при каждой трансакции составила около 34 рублей.

До конца 2019 года при оплате картой «Мир» образовательных услуг, кружков и секций, парковок, услуг ГИБДД и транспортных штрафов с горожан не взимается комиссия. Условие действует для портала mos.ru и мобильного приложения «Госуслуги Москвы».

Чтобы провести оплату транспортных и образовательных услуг без комиссии, на портале mos.ru или в мобильном приложении «Госуслуги Москвы» нужно в качестве средства платежа использовать карту «Мир» любого банка.