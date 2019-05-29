Платежные системы отказываются снижать комиссии при безналичной оплате в категории непродовольственных товаров, рассказали «Российской газете» в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) после очередной рабочей встречи по эквайрингу в Ассоциации банков России.

«Ежегодно стоимость обслуживания выручки ретейлеров увеличивается на 10%. Естественно, увеличение издержек компании может влиять на цены», — отметил президент АКИТ Артем Соколов.

По данным АКИТ, стоимость обслуживания безналичных платежей превышает стоимость обслуживания наличных в шесть — девять раз. Логика такова, что если платежные системы не снижают комиссии, они, по сути, не стимулируют безналичные платежи, ведь торговцы нередко отказываются от этого вида оплаты в пользу наличных денег.

По словам вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, сегодня у всех российских банков примерно одинаковая программа лояльности, которая так или иначе сводится к поощрению совершения безналичных покупок. Более того, получаемая комиссия как раз и тратится на стимулирование безналичного обращения.

«Онлайн-торговля и ретейл заинтересованы в том, чтобы у компаний с большим оборотом комиссия была меньше. Нечто подобное есть у платежной системы НСПК с картами «Мир», у японской платежной системы JCB. Masterсard же не видит цели в этом и стимулирует безналичные платежи другими способами. Клиента можно привлечь скидками за постоянную оплату по картам, а платит чаще всего он в продуктовых магазинах. Visa пошла по другому направлению — снизила комиссию для микробизнеса с оборотом до 10 миллионов рублей в год. То есть все указывает на то, что стимулировать безналичные платежи в торговых сетях с большим оборотом менее выгодно с точки зрения вовлечения потребителя, так как он значительно реже совершает покупки в них», — пояснил Алексей Войлуков.