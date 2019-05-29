Доля карт «Мир» в торговом обороте в России достигает 16,9%, сообщил генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев на международном ПЛАС-форуме. Всего на сегодняшний день выпущено 59,4 млн карт, то есть больше 20% от общего объема эмиссии в России.



«По результатам первого квартала <… > доля карт «Мир» в торговом обороте — это pos-трансакции и трансакции электронной коммерции — она приблизилась уже к 17% от российского рынка, 16,9%. В общем объеме в этом же периоде доля достигла 18,1%», — сказал Комлев.

С системой работают 311 банков. Количество ежемесячных межбанковских операций по картам выросло с 57 млн в январе 2018 года до 179 млн в апреле 2019-го.

Напомним, оператором платежной системы «Мир» является НСПК. Национальная система платежных карт была создана в июле 2014 года в ответ на решение Visa и Mastercard прекратить обслуживание платежных операций клиентов банка «Россия», СМП Банка и их «дочек» из-за санкций США.