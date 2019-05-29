Банк России рассчитывает, что доля безналичных платежей в розничной торговле вырастет до 64—65% к концу 2019 года, сообщила на международном ПЛАС-форуме начальник управления развития и регулирования Национальной системы платежных карт (НСПК) Мария Красенкова. По ее словам, по итогам I квартала 2019 года 61% платежей в рознице проводились бесконтактно.



«Уже в 2018 году мы говорили, что по результатам года 56% всех платежей в совокупном обороте розничной торговли, общественного питания, при отплате услуг совершались в безналичной форме. Сейчас мы рассчитываем, что в 2019 году эта цифра уже будет 64—65%», — сказала Мария Красенкова.

Она отметила, что драйвером роста в этом сегменте были и остаются карточные платежи. «По итогам 2018 года с их использованием был совершен 31 миллиард операций. Это рост в шесть раз с 2013 года», — сообщила Красенкова.

Каждая четвертая трансакция по картам в России совершается с помощью бесконтактных технологий — 8,1 млрд операций на сумму 5,5 трлн рублей.

