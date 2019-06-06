Развитие нового способа оплаты с помощью QR-кодов не окажет значительного влияния на рынок банковских карт и не заставит банки отменить в будущем программы лояльности и кешбэки, заявил генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев в ходе ПМЭФ-2019. Таким образом, считает Комлев, недавние опасения председателя правления Тинькофф Банка Оливера Хьюза преждевременны.

«Опасения, которые выразил Оливер Хьюз, преждевременны. Слухи о «смерти» карт, о замене их QR-платежами сильно преждевременны», — говорит Комлев.

По его мнению, QR-платежи прежде всего создают дополнительные возможности раскрытия новых сегментов экономики там, где сегодня преобладает наличный денежный оборот из-за отсутствия альтернатив.

«Но реализация оплаты с помощью QR-кодов не угрожает рынку банковских карт. Карты продолжат развиваться, они нужны, они долго еще будут существовать. Моментальные же платежи в c2b-сфере, в том числе с QR-кодом, предоставят конечным потребителям существенное количество новых возможностей и по итогу заместят наличные денежные средства во многих рыночных сегментах», — комментирует Комлев.