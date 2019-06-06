Функции национальных платежных платформ не должны заменять, дублировать или пересекаться с функциями банков. Такое мнение озвучил генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев в ходе выступления на сессии ПМЭФ «Развитие экосистем финансовой индустрии. Как технологии меняют рынок».



«Мне кажется, что у каждого на рынке должна быть своя роль, при этом разные роли должны быть очень точно расположены по отношению друг к другу и не должны сильно пересекаться. Роль платежной системы «Мир», как мы ее себе видим, — это создание продуктовых и сервисных платформ, к которым банки-партнеры могут легко подключаться», — отметил Комлев.

В качестве примеров платформ он привел Систему быстрых платежей от Банка России и программу лояльности ПС «Мир».

«Моментальные прямые платежи от государства к человеку на карту «Мир», например, проект «Прямые выплаты» от ФСС — платформа. Сама по себе карта «Мир», дающая возможность обслуживания граждан с использованием самых разных финансовых и нефинансовых сервисов, — это тоже платформа», — указал Комлев.

При этом, отметил он, позиционирование ПС «Мир» на российском рынке специфическое и уникальное.

«Поэтому с нами другим игрокам рынка конкурировать достаточно сложно, — полагает Комлев. — Та роль, которую занимают именно платежные системы, которую занимают инфраструктурные платформы, не должна пересекаться с ролью банков. Если мы говорим о построении национальной платформы, то это должна быть равноудаленная от всех остальных игроков рынка часть. Поэтому я считаю, что в каких-то единых решениях по эмиссионному процессингу или банковским услугам нет необходимости. Я не хочу пересекаться функциями с нашими банками-партнерами, которые выполняют важнейшую для нас как для платежной системы роль — роль взаимодействия с физическим лицом, прямого выхода на него».