В первый день работы Петербургского международного экономического форума, 6 июня, стенд платежной системы «Мир» стал одной из самых популярных площадок. На нем было подписано 10 соглашений между национальной платежной системой и государственными ведомствами, банками и системообразующими компаниями.



Первое соглашение заключили между собой ПС «Мир» и Русское географическое общество. Их сотрудничество предполагает развитие внутреннего туризма в России, включая создание «Портала путешествий».

Совместно с Минкомсвязью национальная платежная система будет развивать программы стимулирования безналичных платежей. Первым шагом в этом направлении станет отмена банковской комиссии при оплате услуг в категории «Штрафы ГИБДД» на портале госуслуг картами «Мир».

Соглашение между ПС «Мир» и Фондом социального страхования предусматривает расширение географии проекта ФСС «Прямые выплаты» на карту «Мир» практически на все регионы России, а также организацию сотрудничества сторон по развитию информационно-платежных услуг.

По условиям соглашения результатом сотрудничества «Билайна» (ПАО «ВымпелКом») и ПС «Мир» станет развитие инновационных платежных сервисов, основанных на технологии предиктивной обработки данных и искусственного интеллекта. Подобное сотрудничество позволит формировать персонализированные платежные предложения для держателей карт «Мир».

Банк «Открытие» и ПС «Мир» заключили соглашение о стратегическом партнерстве, одним из проектов которого станет запуск нового формата переводов на базе национальной платежной системы.

Промсвязьбанк и ПС «Мир» также договорились о стратегическом сотрудничестве. Работая вместе, компании предложат клиентам банка комплексные программы обслуживания на основе smart-данных ПС «Мир».

Соглашение ПС «Мир» с Почта Банком предполагает совместную разработку, внедрение и продвижение новых банковских карт, в том числе кобрендовых, и сервисов на базе smart-аналитики платежной системы «Мир», а также сотрудничество в сфере повышения доступности финансовых услуг в отдаленных населенных пунктах.

Банк «Санкт-Петербург» и платежная система «Мир» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в целях совместной разработки и внедрения передовых платежных технологий в социально значимых проектах.

Сотрудничество Сбербанка и ПС «Мир» нацелено на повышение уровня финансовой грамотности в России. Первым проектом в рамках подписанного соглашения станет создание совместной интерактивной онлайн-игры для подростков – воспитанников интернатов.

Соглашение между ПС «Мир» и X5 Retail Group подразумевает активное участие обеих сторон в создании и развитии программ, направленных на стимулирование безналичных расчетов с использованием национальных платежных инструментов. В частности, стороны договорились о возможности запуска в течение года в рамках программы лояльности «Перекрестка» федеральной акции по предоставлению кешбэка в размере 5% держателям карт «Мир» при совершении покупок во всех супермаркетах сети.