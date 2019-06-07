Национальная платежная система «Мир» подписала три соглашения во второй день работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), 7 июня.

Первое соглашение заключили между собой ПС «Мир» и «Автодор». Их сотрудничество предполагает развитие платежных сервисов на скоростных платных автомобильных дорогах и увеличение доли безналичных операций в пунктах оплаты. Кроме того, будут разработаны специальные предложения для держателей карт «Мир», которые позволят автовладельцам существенно сэкономить на оплате проезда по федеральным трассам.



Соглашение между ПС «Мир» и «Газпром нефтью» предусматривает долгосрочное сотрудничество в сфере увеличения доли безналичных платежей с использованием карты «Мир» и Системы быстрых платежей (СБП).

«Стороны намерены принять активное участие в создании и развитии совместных программ стимулирования безналичных расчетов, в том числе на автозаправочных станциях сети «Газпром нефть», а также реализовывать информационные кампании, направленные на повышение финансовой грамотности и увеличение объема безналичных переводов через СБП. Платежная система «Мир» и сеть АЗС «Газпром нефть» заинтересованы в развитии инновационных форм оплаты, а также предоставлении высокотехнологичных финансовых продуктов населению, для чего рассматривается возможность внедрения переводов через СБП в качестве нового платежного инструмента как на АЗС, так и в мобильном приложении», — говорится в сообщении ПС «Мир».

Кроме того, на ПМЭФ было подписано соглашение о сотрудничестве между платежной системой «Мир» и администрацией Санкт-Петербурга. Взаимодействие сторон будет направлено на расширение возможностей применения «Единой карты петербуржца», а также развитие одноименной государственной информационной системы Санкт-Петербурга.