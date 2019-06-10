Держатели карт «Мир» смогут вернуть стоимость обратного проезда по платным участкам магистральных трасс М-3, М-4 и М-11. Об этом сообщается в пресс-релизе НСПК.

Для того чтобы получить возврат средств, нужно оплатить проезд картой «Мир» в обе стороны, зарегистрировать два чека на сайте . На счет мобильного телефона вернется сумма, эквивалентная стоимости обратной поездки.

Предложение действительно c 10 июня до 10 сентября 2019 года.

Для владельцев транспондеров также предусмотрены выгодные условия при пополнении картой «Мир».