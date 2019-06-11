Количество трансакций через Систему быстрых платежей (СБП) увеличивается каждую неделю на 15—20%, рассказал директор департамента информационных технологий НСПК Владимир Трояновский, выступая на CNews Forum «Кейсы. Опыт IT-лидеров».

Как рассказал Трояновский, согласно экспертной оценке платежной системы «Мир», привязка банковской карты к смартфону способствует значительному росту интереса потребителя к безналичной оплате. Трансакционная активность держателя карты при ее добавлении в смартфон увеличивается в среднем на 20%.

На данный момент в СБП 15 банков-участников, еще более ста находится на разной стадии сертификации и тестирования своих систем.

Помимо этого Трояновский прокомментировал запуск сервиса бесконтактной оплаты Mir Pay.

«Первая версия Mir Pay стала доступна держателям карт «Мир» 4 марта 2019 года. В данный момент к этому сервису присоединились 17 банков. Помимо функции оплаты товаров и услуг, в приложении Mir Pay есть информирование о проведении различных акций с торгово-сервисными предприятиями — партнерами ПС «Мир», — отметил он.