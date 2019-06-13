Каждый третий держатель карт платежной системы «Мир» не пользуется другими банковскими картами. Об этом на Третьей рабочей встрече глав национальных платежных систем и центральных банков стран ЕАЭС рассказал генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев.

«Мы поставили себе стратегическую цель — стать неотъемлемой частью повседневной жизни россиян. И сегодня у каждого третьего пользователя наша карта является единственной в кошельке, он платит именно «Миром», ему не нужна альтернатива», — сообщил Комлев.

Он также отметил, что на текущий момент в России выпущено более 60 млн национальных карт, десятая часть из которых была эмитирована с начала 2019 года.

Планируется, что до конца 2019 года российскими банками будет выпущено более 67 млн карт «Мир». Кроме того, растет и доля карт, выданных небюджетникам. По последним данным, 44% карт «Мир» выпущено в рамках коммерческой эмиссии, 56% приходится на бюджетную.

Глава платежной системы также рассказал, что растет трансакционная активность по российским национальным картам. Общее количество ежемесячных операций по «Миру» превышает 500 млн штук. В среднем держатель карты «Мир» совершает покупок более чем на 10 тыс. рублей в месяц, средняя сумма чека составляет 696 рублей.