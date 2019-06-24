В Самарканде завершилась Третья рабочая встреча глав платежных систем стран СНГ. В мероприятии приняли участие представители национальных платежных систем России, Узбекистана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Абхазии.



Открывая встречу, генеральный директор НСПК (оператор платежной системы «Мир») Владимир Комлев отметил, что интеграция российской национальной платежной системы с платежными системами стран СНГ даст возможность любому человеку, живущему или находящемуся на территории этих стран, пользоваться привычными картами любых платежных систем — участников проекта.

«Мы дадим людям возможность повсеместно чувствовать себя как дома и не ощущать границ, когда они путешествуют из одного государства СНГ в другое. Это важное понимание того, что мы являемся составной частью бесшовного платежного пространства наряду с взаимным проникновением наших культур», — сказал Комлев.

Главным итогом встречи стало предложение глав национальных платежных систем стран СНГ создать экспертный совет по развитию национальных платежных инструментов. Ключевыми целями совета станут работа по обеспечению беспрепятственного обслуживания национальных платежных инструментов, развитие национальных платежных карт и разработка совместных продуктов и решений, а также взаимодействие с местными регуляторами.

«Основные задачи, которые предполагается решать в рамках экспертного совета, — это обеспечение бесперебойности межсистемного взаимодействия, создание условий обмена инновационными решениями. Кроме того, в задачу участников совета будет входить взаимодействие с регуляторами. От каждой платежной системы в совет будет выделен один уполномоченный представитель, а председатель совета будет избран большинством голосов. Статус совета будет носить рекомендательный, а не обязательный характер», — рассказал директор организационно-правового департамента НСПК Олег Тишаков.



В число ключевых функций совета также войдут организация обмена опытом, проведение совместных мероприятий, подготовка технологических и методологических материалов, анализ конъюнктуры и тенденций развития рынка платежных систем, а также совместная проработка мер по противодействию мошенничеству и киберугрозам.