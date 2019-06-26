Банк «Россия» предлагает дебетовую карту «Пенсионная» платежной системы «Мир».

Выпуск карты осуществляется бесплатно. Стоимость обслуживания — 100 рублей в месяц. Плата не взимается при выполнении одного из условий: среднедневной остаток на счете в течение месяца — от 10 000,01 рубля; сумма операций оплаты товаров и услуг в течение месяца — от 10 000,01 рубля; поступление в соответствующем месяце на счет банковской карты выплат (пенсии) из пенсионных органов РФ.

Начисление дохода на остаток производится по ставке 4% годовых. Выплата процентного дохода происходит ежемесячно.

«Условия начисления процентов аналогичны условиям бесплатного обслуживания карты», — уточняет эксперт по картам Банки.ру Елена Хвостова.

Кешбэк начисляется при операциях оплаты товаров и услуг в течение месяца на сумму свыше 1 тыс. рублей: 2% — в категориях «аптеки», «ландшафтные и садоводческие магазины», 0,5% — «бакалейные магазины и супермаркеты», «предприятия быстрого питания, закусочные, буфеты», «продажа топлива, сопутствующих товаров и услуги на АЗС», 1% — за иные операции (максимальная сумма возврата — 10 тыс. рублей в месяц).

Снятие наличных в банкоматах и ПВН банка в пределах лимита (1,5 млн рублей в месяц) осуществляется бесплатно, свыше лимита — с комиссией 5%. В банкоматах других кредитных организаций комиссия составляет 0,5% от суммы до 100 тыс. рублей в месяц (минимум 50 рублей), при превышении этой суммы — 5%.