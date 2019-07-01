С 1 июля 2019 года на ряде автобусных маршрутов Сыктывкара можно получить скидку в размере 4 рублей при оплате поездки бесконтактной картой «Мир» любого банка, сообщает пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК).



Скидка будет действовать на маршрутах ООО «САТП № 1» более чем в 100 автобусах. Акция не распространяется на коммерческих перевозчиков, то есть маршрутные такси.

«Чтобы получить скидку, достаточно оплатить проезд, приложив бесконтактную карту «Мир» к терминалу оплаты, который находится у кондуктора или водителя. После этого с карты моментально будет списана сумма за проезд с учетом уже сниженной стоимости», — говорится в сообщении НСПК.

Данная акция на городском транспорте Сыктывкара продлится до 30 сентября 2019 года.