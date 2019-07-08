Система быстрых платежей (СБП) может получить наиболее эффективное применение в онлайн-платежах и платежах в пользу государства. Такое мнение высказал генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК — оператор платежной системы «Мир») Владимир Комлев.



«Мы выходим на следующий этап развития СБП — c2b-платежи, то есть платежи от физических лиц в пользу торгово-сервисных предприятий. Сейчас они реализуются через QR-коды. Здесь есть разные взгляды, но мы понимаем: чтобы поменять платежную привычку розничного клиента, нужно предложить ему решение там, где ему не очень удобно платить. Мы пытаемся сейчас понять, где эти проблемы есть. Например, это точно история не про платежи в одно касание и не про бесконтактную оплату проезда в транспорте картами», — сказал Комлев.

Тем не менее, считает он, в различных сегментах розничного рынка России до сих пор сохраняются значительные сложности для клиентов, с которыми они сталкиваются при оплате. Это касается, например, безналичной оплаты покупок в интернет-магазинах.

«Сохраняются такие истории и в офлайн-магазинах, когда человек не хочет оплачивать дорогую покупку наличными, и ему выписывают счет, просят оплатить длинную платежку. Здесь СБП также может упростить данный процесс. Также, как мне кажется, очень много всего можно сделать с помощью СБП для улучшения уровня удобства при проведении государственных платежей, к примеру, при оплате налогов», — отметил глава НСПК.

По его словам, для осуществления платежей в онлайн-магазинах логично использовать один из возможных сценариев развития СБП — выставление так называемого instant invoice, то есть моментального платежного требования. «Это абсолютно безопасно и не требует ввода номера карты или номера счета, — поясняет он. — Магазин дает вам ссылку, по которой вы переходите в мобильное приложение своего банка, подключенного к СБП, и дальше в привычном и безопасном интерфейсе этого приложения в один клик оплачиваете выставленный вам счет без необходимости внесения множества реквизитов в ручном режиме».