Торговая сеть «Перекресток» и национальная платежная система «Мир» запустили совместную акцию по начислению кешбэка держателям карт «Мир» за покупки в супермаркетах сети. Об этом в понедельник сообщили в ПС «Мир».

В период с 15 июля по 31 августа 2019 года все посетители «Перекрестка», совершившие покупку на сумму более 1,5 тыс. рублей и оплатившие ее картой «Мир», получат 5% кешбэка на эту же карту. Для начисления средств также необходимо зарегистрировать карту «Мир» на сайте privetmir.ru. Акция действует во всех супермаркетах «Перекресток» во всех регионах присутствия, то есть более чем в 770 магазинах в 43 субъектах РФ.

«Мы рассчитываем, что наша совместная с платежной системой «Мир» активность благодаря ее федеральному масштабу позволит стимулировать развитие безналичных расчетов с использованием национальных платежных инструментов. По итогам прошлого года доля безналичных платежей превысила долю наличных расчетов и достигла 60%», — комментирует руководитель управления целевого маркетинга, клиентской аналитики и партнерских программ торговой сети «Перекресток» Екатерина Михайлова.

«По нашим данным, в супермаркетах совершается почти половина всех операций по картам «Мир», и поэтому для нас очень важно расширять пул выгодных предложений у ретейлеров. Совместные акции «Мира» с брендами, входящими в X5 Retail Group, традиционно пользуются высокой популярностью у россиян», — отметил коммерческий директор платежной системы «Мир» Максим Лазырин.



Запуск акции стал первой активностью в рамках соглашения о сотрудничестве между торговой сетью «Перекресток» и платежной системой «Мир», подписанного на полях Петербургского международного экономического форума в этом году. В частности, оно подразумевает продвижение инновационных технологий осуществления переводов и реализацию совместных информационных кампаний по повышению финансовой грамотности населения.